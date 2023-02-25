ABD'den Ukrayna'ya 9,9 milyar dolarlık yardım

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılında, Ukrayna’ya taahhüt ettiği 9,9 milyar dolarlık yardım programını aktive ettiğini duyurdu.

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ABD'den Ukrayna'ya 9,9 milyar dolarlık yardım

USAID Başkanı Samantha Power, Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova ile Ukrayna Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

Power, "Kongre'nin iki partili desteği sayesinde sağlayacağımız 9,9 milyar dolarlık ek doğrudan bütçe desteğini bugün dağıtmaya başladığımızı duyurmak için buradayım." dedi.

Savaşın ilk yarısında da yardım yaptıklarını belirten Power, "Ancak o ilk fazı geçmiş durumdayız. Şimdi artık harcamaların öngörülebilir olduğu ve belli bir bütçe çerçevesinde hareket edildiği daha planlı ve uzun vadeli projelerin yapıldığı bir evreye geçtik." diye konuştu.

Power, Ukrayna'ya yapılan bu yardımın, eğitimcilere ve sağlık çalışanlarına aktarılacağını söyledi.

ABD'nin ne kadar sürerse sürsün bu savaşta Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Power, ABD'nin Ukrayna'nın enerji sektörünü güçlendirmek için 250 milyon dolar daha sağlamak üzere Kongre ile birlikte çalışacağını vurguladı.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ 'MİNNETTARLIĞINI' DİLE GETİRDİ

Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova ise Rusya'ya karşı girdikleri savaşı kazanmaları gerektiğini belirterek, bu savaşta destekleri için "ABD halkına, Başkan Joe Biden'a ve tüm yönetime minnettar olduklarını" ifade etti.

Markarova, ABD'nin bugün başlattığı yardım hakkında, "Bu, sadece evlerimiz, sevdiklerimiz için değil, aynı zamanda özgürlüğü, bağımsızlığı ve demokrasiyi de savunan Ukrayna halkı için yapılacak en iyi yatırımdır." dedi.

Ukrayna Büyükelçisi, savaşı kazanacaklarını ve Ukrayna'yı yeniden inşa etmeye odaklanacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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