Barzani Ankara'da: Erdoğan ve Fidan'la görüşecek

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani Ankara'ya geldi.

Mesrur Barzani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Rudaw’ın aktardığına göre; Barzani’nin ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve yeni kabine üyeleri ile bir araya geleceği, görüşmelerde Kuzey Irak Bölgesi ile Türkiye ilişkileri, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

BARZANİ AİLESİ YEMİN TÖRENİNE DE KATILMIŞTI

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, seçimlerden sonra düzenlenen Erdoğan'ın yemin törenine de katılmıştı.