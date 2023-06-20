Barzani Ankara'da: Erdoğan ve Fidan'la görüşecek

Mesrur Barzani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

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Barzani Ankara'da: Erdoğan ve Fidan'la görüşecek

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani Ankara'ya geldi.

Mesrur Barzani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Rudaw’ın aktardığına göre; Barzani’nin ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve yeni kabine üyeleri ile bir araya geleceği, görüşmelerde Kuzey Irak Bölgesi ile Türkiye ilişkileri, Irak ve  bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı bildirildi.

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BARZANİ AİLESİ YEMİN TÖRENİNE DE KATILMIŞTI

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, seçimlerden sonra düzenlenen Erdoğan'ın yemin törenine de katılmıştı.

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