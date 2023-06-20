İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 6'ya yükseldi

İsrail'in dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6'ya yükseldi.

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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 6'ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cenin'deki saldırıda ağır yaralanan Emced Ebu Caas (48) yaşamını yitirdi.

Ebu Caas'la birlikte dünkü Cenin saldırısında İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 6'ya çıktı.

OĞLU DA İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLMÜŞTÜ

Emced Ebu Caas'ın 22 yaşındaki oğlu Vesim Ebu Caas da İsrail askerlerinin 26 Ocak’ta Cenin'e düzenlediği benzer bir saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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