Yeni Şafak yazarı Ünal: 'Türkiye'nin en önemli üçüncü sorunu toplumsal uzlaşma ve Kürt sorunu'

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal; "5 mesele: Toplumsal uzlaşma ve Kürtler" başlıklı yazısında Türkler ve Kürtlerin tarih boyunca omuz omuza ilerlediğini, aynı kaderi paylaştığını, Kudüs’ün fethinden Çanakkale savunmasına, İstiklal Savaşı’na kadar hep birlikte olunduğunu ve Cumhuriyet'i beraber kurdukların yazdı.

Ünal, "Kürt meselesi ve PKK terörü özellikle son 40 yıldır Türkiye’ye büyük manevi ve maddi yük yükledi. Terörü salt şiddet hareketi olarak görmek yanıltıcı olur: Dış destekli PKK projesi ve buna karşı devletin yanlış politikaları Kürtler ile Türkler arasındaki muhabbeti zedeledi, Kürt ulusalcılığını besledi, sekülerizmin Kürtler arasında tutunmasını, yayılmasını sağladı. 80’lere kadar Kürtlere nüfuz edemeyen Kemalist modernleşme, PKK eliyle hem Kürt ruhunu bozdu, hem de Türk-Kürt kardeşliğini yaraladı." ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILINA KÜRT MESELESİ İLE GİREMEYİZ

"Cumhuriyet’in 2’nci yüzyılına Kürt meselesi ve terör sorunuyla giremeyiz, girmemeliyiz" diyen Ünal, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’ye en büyük faydası, güvenlik birimlerinin koordinasyonunun güçlenmesinde oldu. Genelkurmay, Emniyet, MİT ve diğer birimler geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde bir uyum ve paylaşım içinde çalışıyorlar. Şimdi Dışişleri’nin de sürece daha aktif katılımı terörle mücadelede yeni bir süreci başlatacaktır." diyerek 5 yıllık sürenin sonunda YPG/PKK tehdidinin de ortadan kalkacağını söyledi.

Ünal, Erdoğan ile geçen 21 senede Kürtlerin şikayetlerinin çoğunlukla giderildiğini söyleyerek "Erdoğan liderliğinde son 21 yılda Kürtlerin birçok şikayeti giderildi, birçok talebi karşılandı. Terörün elinden istismar araçları alınırken ülkenin birliği pekiştirildi. Geriye kalan şikayet ve talepler de, meşruiyeti ve makuliyeti ölçüsünde karşılanabilir ve bu sorun artık Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarılabilir." ifadelerin kullandı.

KUTUPLAŞMA TOPLUMSAL BARIŞI TEHDİT EDER SEVİYEYE GELDİ

Türkiye'de yaşanan kutuplaşmaya da değinen Ünal, "Ülke içindeki aşırı kutuplaşma toplumsal barışı tehdit eder bir seviyeye ulaştı. Seçim süreçleri ve sonrasında kaybedenlerin ve kazananların duyguları açıkçası sağlıklı bir toplumsal ruh haline işaret etmiyor. Özellikle muhalefetin, kutuplaşmadan beslenmek yerine politika ve önerilerle toplumun karşısına çıkması hayati önem arz ediyor." dedi.

"Türkiye’nin en büyük 5 sorunundan üçüncüsü kanaatimce toplumsal uzlaşma ve Kürt sorunudur." değerlendirmesini yapan Ünal, "Türkiye bunu çözebilirse, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak çok daha ileri bir noktaya ulaşacak, bölgesel güç olmasının önündeki büyük bir engel kalkmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

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