Bakan Fidan'dan Katarlı Mevkidaşıyla Kritik Temas

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ile İsrail arasındaki gelişmeler ve Gazze’deki son durum kapsamlı şekilde ele alındı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, taraflar bölgedeki gerilimin azaltılması ve insani durumun iyileştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA