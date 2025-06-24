İran’da Rejim Değişikliği Olacak mı? Trump’tan ‘Kaos’ Uyarısı

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İran ve İsrail arasındaki savaşın seyri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ateşkes' ilanıyla değişti. NATO Zirvesine katılmak üzere yola çıkan Trump, Air Force One'da gazetecilere açıklama yaptı.

'İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ KAOSA YOL AÇAR'

Trump, İran'da "rejim değişikliği" görmek istemediğini belirterek, değişikliğin kaosa neden olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin ülkenin gelişmesine engel olduğunu savunarak, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrine sıcak baktığı mesajını vermişti.

'ÇİN, İRAN'DAN PETROL ALMAYA DEVAM EDEBİLİR'

Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin’in İran’da petrol almaya devam edebileceğini belirterek, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu" dedi.

'PUTİN İRAN KONUSUNDA YARDIM TEKLİF ETTİ'

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de Moskova ile bir anlaşmaya varmak istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beni aradı. 'Sana İran konusunda yardım edebilir miyim?' dedi. Ben, 'Hayır' dedim. 'İran hakkında yardıma ihtiyacım yok. Senin hakkında yardıma ihtiyacım var' dedim. Umarım Rusya ile yakında bir anlaşmaya varabiliriz."

Trump, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından petrol fiyatının 10 dolara düştüğüne işaret ederek "Bir açıklama yaptım. Fiyatları indirin, çünkü enerji fiyatları düştüğünde pek çok kişi harekete geçebilir ve daha az çatışma yaşanır" dedi.

Trump, tüm çatışmalar sona erene dek fiyatları düşük tutmaya devam edeceklerini aktardı.

BIDEN'I HEDEF ALDI

Öte yandan eski ABD Başkan Joe Biden'ı da hedef alan Trump, Biden'ın "otomatik imza cihazı (auto pen)" kullanmasını "beceriksizlik" olarak niteledi.

'ATEŞKESİN ARDINDAN...'

NATO Antlaşması'nın ortak savunma taahhüdü içeren 5. Maddesine ilişkin Trump, bu maddenin birçok "tanımı" yapıldığını belirterek "Oraya gittiğimde size tam bir tanım vereceğim. Bunu şu an bir uçakta yapmak istemiyorum" dedi.

Trump, NATO'da "müşterek sisteme sahip olunarak daha güçlü barışa sahip olunacağını" söyleyerek, "NATO'ya gittiğimde, tüm bunlara ilk başladığımda yoksullardı. Çok uzun zaman önce gibi geliyor, 9 yıl önceydi değil mi? Ama yoksullardı ve hemen bunu anladım. 'Yoksulsunuz' dedim" ifadelerini kullandı. Trump, bu konuda ülkelere "NATO için ödemelerini yapmaları gerektiğini ve şimdi ödeme yapıldığını" savundu.

İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından NATO Liderler Zirvesi'nin kendisini için daha sakin geçeceğini belirterek, "Tüm iyi Avrupalı dostlarımı ve diğerlerini görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Kaynak: AA-İHA