Fed Başkanı Powell, Faiz İndirimleri Konusundaki "Bekle-Gör" Yaklaşımını Sürdürdü

Fed Başkanı Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını yineledi.

Son Güncelleme:
Fed Başkanı Powell, Faiz İndirimleri Konusundaki "Bekle-Gör" Yaklaşımını Sürdürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fed, Başkan Powell'ın, yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ilk gününde ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Politika değişimlerinin gelişmeye devam ettiğini ve ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliğini koruduğunu belirten Powell, tarifelerin etkilerinin diğer faktörlerin yanı sıra nihai seviyelerine bağlı olacağını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, söz konusu seviye ve ilgili ekonomik etkilerine ilişkin beklentilerin nisan ayında zirveye ulaşmasından bu yana azaldığını aktararak, "Yine de bu yıl tarifelerdeki artışların fiyatları yükseltmesi ve ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir" değerlendirmesinde bulundu.

'AMAÇ DEVAM EDEN ENFLASYON SORUNUNU ÖNLEMEK'

Enflasyon üzerindeki etkilerin kısa ömürlü olabileceği gibi daha kalıcı olmasının da mümkün olduğunu belirten Powell, "Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yükümlülüğü, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam şekilde sabit tutmak ve fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın devam eden enflasyon sorunu haline gelmesini önlemektir" ifadesini kullandı.

'BEKLEMEK İÇİN İYİ KONUMDAYIZ'

Powell, bu yükümlülüğü yerine getirmek için harekete geçerken maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini dengede tutacaklarını vurguladı.

Fed Başkanı Powell, "Şu an için politika duruşumuzda herhangi bir ayarlamayı değerlendirmeden önce ekonominin muhtemel gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere beklemek için iyi konumdayız" görüşünü paylaştı.

Artan belirsizliğe rağmen ekonominin sağlam pozisyonda olduğunu vurgulayan Powell, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiğini ve iş gücü piyasasının maksimum istihdamda veya buna yakın olduğunu, enflasyonun ise önemli ölçüde düştüğünü ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin biraz üzerinde seyrettiğini aktardı.

Trump'tan Fed Başkanı'na Çok Ağır Sözler: 'İnatçı, Yetersiz'Trump'tan Fed Başkanı'na Çok Ağır Sözler: 'İnatçı, Yetersiz'Ekonomi

Fed Faizi Sabit Tuttu, Altın Yön Değiştirdi: İşte Güncel Altın FiyatlarıFed Faizi Sabit Tuttu, Altın Yön Değiştirdi: İşte Güncel Altın FiyatlarıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
FED ABD
Son Güncelleme:
Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli? Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli?
WhatsApp'a Veda: Yeni Mesajlaşma Uygulaması İçin Kararname İmzalandı Kararname İmzalandı: WhatsApp'tan Güvenlik Nedeniyle Vazgeçiliyor
Japonya Ülke Sınırları İçerisinde İlk Başarılı Füze Denemesini Gerçekleştirdi Bir Füze de Japonya'dan: İlk Deneme Başarılı
1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız 1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur
Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı
Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı