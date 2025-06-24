Zelenskiy: Rusya NATO Topraklarında Yeni Askeri Operasyonlar Planlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sahip oldukları istihbarat bilgilerine göre Rusya'nın NATO'ya yönelik saldırılar planladığını söyledi.

Zelenskiy: Rusya NATO Topraklarında Yeni Askeri Operasyonlar Planlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Lahey Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayisi Forumu'nun genel oturum katılımcılarına hitaben bir konuşma yaptı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatan Zelenskiy, ülkesine destek veren müttefiklere teşekkür etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarda İran ve Kuzey Kore'nin de ürettiği silahları kullandığını vurgulayarak, bazı Çin firmalarının da Rusya'ya silah üretim konusunda destek verdiğini belirtti.

Bu durumun tüm Avrupa'nın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Zelenskiy, Rusya'ya silah üretiminde yardım eden firmalara yaptırımlarla baskının artırılması çağrısında bulundu.

YILDA 8 MİLYON ADET İHA ÜRETEBİLİRİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın saldırılarını önlemek için silah üretiminin artırılması gerektiğini kaydetti.

NATO ülkelerine Ukrayna'nın savunma sanayisine yatırım çağrısında yapan Zelenskiy, yıllık yaklaşık 35 milyar dolarlık silah üretim kapasiteleri olduğunu aktardı.

Zelenskiy, yaklaşık bin tür silah üretebildiklerini söyleyerek, "Örneğin, yılda çeşitli tiplerde yaklaşık 8 milyon İHA üretebiliriz ancak çok daha az bir sayı için fonumuz var" ifadesini kullandı.

RUSYA NATO'YA SALDIRI PLANLIYOR

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda NATO ülkeleri için de bir tehdit olduğunu savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı uzatmak istediğini dile getiren Zelenskiy, "Putin'in savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir işaret yok. Rusya, AB'den gelenler de dahil olmak üzere tüm barış önerilerini reddediyor" dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın NATO'ya yönelik saldırılar düzenlemeyi planladığını belirterek, "İstihbaratımız bunu doğruluyor. Rusya NATO topraklarında yeni askeri operasyonlar planlıyor" şeklinde konuştu.

Bu durumun sadece Ukrayna'yı ilgilendirmediğini aktaran Zelenskiy, "Ülkemizde şu anda olanlar, NATO ülkelerine karşı gelecekteki askeri eylemlere yönelik hazırlığın bir parçasıdır" yorumunu yaptı.

TL Karşısında Ruble’nin Sessiz Yükselişi: 10 Yılda Dengeler Nasıl Değişti?TL Karşısında Ruble’nin Sessiz Yükselişi: 10 Yılda Dengeler Nasıl Değişti?Ekonomi

AB, Rus Gazı Bağımlılığını Bitirme Yolunda Son Dönemece GirdiAB, Rus Gazı Bağımlılığını Bitirme Yolunda Son Dönemece GirdiEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Volodimir Zelenskiy Ukrayna
Fed Başkanı Powell, Faiz İndirimleri Konusundaki "Bekle-Gör" Yaklaşımını Sürdürdü Fed Başkanından Faiz Açıklaması
Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti
Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli? Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli?
Japonya Ülke Sınırları İçerisinde İlk Başarılı Füze Denemesini Gerçekleştirdi Bir Füze de Japonya'dan: İlk Deneme Başarılı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur
Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı
Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı