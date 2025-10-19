Bakan Fidan'dan Gazze ve Suriye'ye İlişkin Çarpıcı Mesajlar: 'ABD'yle Üçlü Toplantı Planlıyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Fidan, İsrail'e yüzde 100 güven beklemenin doğru olmadığını, önemli olanın gerekli baskı mekanizmasını kurmak olduğunu söyledi. Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* (Gazze anlaşması) Şimdi şu anda oluşturulmuş erken görev gücü dediğimiz, mevcut arazideki ateşkes anlaşmasından çıkacak birtakım sıkıntılar oluyor. İlk birkaç, ilk 72 saat önemliydi. Orada bazı operasyonel sorunlar oldu. Rehinelerin, cesetlerin verilip verilmemesiyle ilgili sorunlar çıktı. Bazıları kasıtlı yapılıyor dedi. Bazıları işte teknik imkansızlık var falan. Onları çözmek için oluşturulmuş bir grup var. İletişim rahat olsun diye. Orada arkadaşlar görev alıyorlar. Fakat onun dışında şu anda yapılandırılmış, üstünde karar kılınmış, görev tanımı, angajman kuralları belirlenmiş bir durum yok.

GARANTÖRLÜK MESAJI

* Şu anda (Donald) Trump'ın barış planında süzülen üç kurumsal mekanizmanın kavramı var. Görev gücü, barış konseyi ve istikrar gücü. Şimdi bunların niteliği, görev tanımları ve kompozisyonları konusunda erken tartışmalar devam ediyor. Bunlar hayata geçtiği zaman... Ama biz şunu söylüyoruz, garantörlükle ilgili. Cumhurbaşkanı'mızın bizlere verdiği yetki alanı şu, yani bizim gerek Milli Savunma Bakanlığı gerek istihbaratla yaptığımız koordinasyon neticesinde de Filistinlilerin de kabul edeceği bir anlaşma çıkarsa, burada üzerimize düşen görev neyse, bunu yapmaya hazırız. Resmi olarak söylediğimiz söylem şu, iki devletli çözüm hayata geçerse, biz burada fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bunun altına her devlet giremez. Yeter ki 1967 sınırlarına dayalı bir devlet Filistinlilere verilsin. Herkesin eşit olduğu, egemen olduğu bir yapı ortaya çıksın.

'SEYİRCİ KALAMAYIZ'

* Şarm El Şeyh’te atılan imzalar hem Gazze için hem de bölge için tarihiydi. İki devletli çözüm hayata geçmezse bir müddet sonra tekrar bir savaş daha göreceğiz. Soykırımın durması, İsrail’in yıllardır oluşturduğu ilüzyonun ortadan kalkmasıyla oldu. Hedefimiz (Gazze) mutabakatın, insani yardımların devam etmesi, Filistinli bir heyetin Gazze’deki yönetimi devralması ve iki devletli çözüme doğru gidilmesi. Biz Müslümanlar olarak diyoruz ki; buna artık seyirci kalamayız. (Gazze’nin yeniden inşası) Bu kadar çalışanı, iş makinesini alana sokmanız için öncelikle ateşkesin devam ediyor olması lazım.

ÜÇLÜ TOPLANTI PLANI

* Kriz alanlarını iyi yönetmek gerekiyor. En büyük risk İsrail yayılmacılığının, Suriye üzerinden yayılma riski. Yakında bir üçlü toplantı planlıyoruz. Türkiye, ABD, Suriye arasında. (YPG) Maksimalist bir tutum sergiliyor. İşgalci tavrının, sömürgeci tavrının bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. YPG henüz halihazırda Türkiye’nin milli güvenliği için tehdit olan unsurlardan vazgeçtiğine ilişkin bir deklarasyonda ve eylemde bulunmuş değil.

Kaynak: Haber Merkezi