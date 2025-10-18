Portekiz'de Tartışmalı Yasa Parlamentodan Geçti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz Parlamentosu, kamusal alanda burka ve peçe gibi yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Aşırı sağcı Chega partisinin önerdiği tasarı, merkez sağ partiler PSD, Liberal Girişim ve CDS-PP’nin desteğiyle kabul edilirken, sol partiler karşı oy kullandı. Yeni yasaya göre, 'cinsiyet veya din gerekçesiyle' yüzü gizleyen kıyafetlerin kamuya açık alanlarda kullanılması yasaklanıyor. Sağlık, mesleki veya sanatsal nedenlerle yüzün kapatılması ise istisna olarak değerlendirilecek.

UYMAYACAKLARA AĞIR CEZA

Kurala uymayanlara 200 ila 2 bin euro arasında para cezası verilecek. Kasıtlı ihlallerde bu miktar 4 bin euroya kadar çıkabilecek. Birini zorla yüzünü kapatmaya yönlendiren kişiler ise 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Tasarı, Anayasa İşleri, Haklar, Özgürlükler ve Güvenceler Komitesi’nde yeniden görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı isterse tasarıyı veto edebilir ya da Anayasa Mahkemesi’ne gönderebilir. Chega Partisi lideri Andre Ventura, yasa teklifini savunarak, “Portekiz’e kim gelirse gelsin bu ülkenin gelenek ve değerlerine saygı göstermelidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews