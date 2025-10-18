Portekiz'de Tartışmalı Yasa Parlamentodan Geçti!

Portekiz'de Aşırı sağcı Chega partisinin önerisiyle sunulan yasa tasarısı, merkez sağ partilerin desteğiyle kabul edildi. Yeni düzenleme, kamusal alanda yüzü tamamen kapatan kıyafetleri yasaklıyor. Uymayacaklara yüklü para cezası öngörülüyor.

Portekiz'de Tartışmalı Yasa Parlamentodan Geçti!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz Parlamentosu, kamusal alanda burka ve peçe gibi yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Aşırı sağcı Chega partisinin önerdiği tasarı, merkez sağ partiler PSD, Liberal Girişim ve CDS-PP’nin desteğiyle kabul edilirken, sol partiler karşı oy kullandı. Yeni yasaya göre, 'cinsiyet veya din gerekçesiyle' yüzü gizleyen kıyafetlerin kamuya açık alanlarda kullanılması yasaklanıyor. Sağlık, mesleki veya sanatsal nedenlerle yüzün kapatılması ise istisna olarak değerlendirilecek.

Portekiz'de Tartışmalı Yasa Parlamentodan Geçti! - Resim : 1

UYMAYACAKLARA AĞIR CEZA

Kurala uymayanlara 200 ila 2 bin euro arasında para cezası verilecek. Kasıtlı ihlallerde bu miktar 4 bin euroya kadar çıkabilecek. Birini zorla yüzünü kapatmaya yönlendiren kişiler ise 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Tasarı, Anayasa İşleri, Haklar, Özgürlükler ve Güvenceler Komitesi’nde yeniden görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı isterse tasarıyı veto edebilir ya da Anayasa Mahkemesi’ne gönderebilir. Chega Partisi lideri Andre Ventura, yasa teklifini savunarak, “Portekiz’e kim gelirse gelsin bu ülkenin gelenek ve değerlerine saygı göstermelidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews

Etiketler
Portekiz
Gazze’de Can Kaybı Artıyor Gazze’de Can Kaybı Artıyor
İsrail'i Ateşkes Durdurmadı... 47 İhlal, Onlarca Can Kaybı Var İsrail'i Ateşkes Durdurmadı... 47 İhlal, Onlarca Can Kaybı Var
Ankara'daki Kritik Ziyareti Alman Basını Böyle Gördü: Türkiye Berlin İçin Vazgeçilmez Ankara'daki Kritik Ziyareti Alman Basını Böyle Gördü: Türkiye Berlin İçin Vazgeçilmez
Hollanda Şokta! Philips Yöneticisi, İsrail Adına Gazze ve Lübnan'da Savaşmış Philips Yöneticisi, İsrail Adına Gazze ve Lübnan'da Savaşmış
Parasını Bankada Tutanlar Dikkat! 23 Ekim’de Tüm Dengeler Değişecek: Paranız Bir Anda Buhar Olabilir Parasını Bankada Tutanlara Kötü Haber
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı