Hollanda Şokta! Philips Yöneticisi, İsrail Adına Gazze ve Lübnan'da Savaşmış

Hollanda merkezli teknoloji devi Philips’in üst düzey yöneticilerinden Amir Vashkover’in, İsrail ordusu saflarında Gazze ve Lübnan’daki çatışmalara katıldığı öğrenildi. Şirket, söz konusu habere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Hollanda Şokta! Philips Yöneticisi, İsrail Adına Gazze ve Lübnan'da Savaşmış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollandalı araştırmacı gazetecilik platformu Follow the Money (FTM), Philips’in veri güvenliği başkanı Amir Vashkover’in 2024'te iki kez cepheye giderek İsrail ordusuna katıldığını ortaya çıkardı. FTM’nin yayımladığı rapora göre 48 yaşındaki Vashkover, önce Gazze’de 8’inci zırhlı tugayla, ardından Lübnan’da Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonlarda görev aldı. Söz konusu tugay, uluslararası raporlarda savaş suçu işlemekle suçlanan birlikler arasında yer alıyor.

'O LANET OLASI YER'

Vashkover’in Facebook paylaşımlarında, “O lanet olası yerde çektiğim tüm acılara değdi” ifadesini kullanması dikkat çekti. Philips yöneticisinin çatışma bölgelerindeki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar da sosyal medyada yer aldı. Utrecht Üniversitesi’nden uluslararası hukuk profesörü Cedric Ryngaert, “Bu tür vakalarda, ağır savaş suçlarında ülkelerin soruşturma yükümlülüğü doğabilir” dedi. Philips ise konuya dair yalnızca iki kelimelik bir yanıt verdi: “No comment. (Yorum yok.)”

Gazze’de Can Kaybı ArtıyorGazze’de Can Kaybı ArtıyorDünya

Hamas'ın İsrail'e Teslim Ettiği Gizemli Cesedin Kimliği Belli OlduHamas'ın İsrail'e Teslim Ettiği Gizemli Cesedin Kimliği Belli OlduDünya

Bakan Fidan'dan Net Ateşkes Mesajı: 'Türkiye Gazze’ye Nefes, Filistin’e Umut Olmaya Devam Edecek'Bakan Fidan'dan Net Ateşkes Mesajı: 'Türkiye Gazze’ye Nefes, Filistin’e Umut Olmaya Devam Edecek'Güncel

Kaynak: Diken

Etiketler
Gazze İsrail
Gazze’de Can Kaybı Artıyor Gazze’de Can Kaybı Artıyor
İsrail'i Ateşkes Durdurmadı... 47 İhlal, Onlarca Can Kaybı Var İsrail'i Ateşkes Durdurmadı... 47 İhlal, Onlarca Can Kaybı Var
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı