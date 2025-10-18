Hollanda Şokta! Philips Yöneticisi, İsrail Adına Gazze ve Lübnan'da Savaşmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollandalı araştırmacı gazetecilik platformu Follow the Money (FTM), Philips’in veri güvenliği başkanı Amir Vashkover’in 2024'te iki kez cepheye giderek İsrail ordusuna katıldığını ortaya çıkardı. FTM’nin yayımladığı rapora göre 48 yaşındaki Vashkover, önce Gazze’de 8’inci zırhlı tugayla, ardından Lübnan’da Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonlarda görev aldı. Söz konusu tugay, uluslararası raporlarda savaş suçu işlemekle suçlanan birlikler arasında yer alıyor.

'O LANET OLASI YER'

Vashkover’in Facebook paylaşımlarında, “O lanet olası yerde çektiğim tüm acılara değdi” ifadesini kullanması dikkat çekti. Philips yöneticisinin çatışma bölgelerindeki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar da sosyal medyada yer aldı. Utrecht Üniversitesi’nden uluslararası hukuk profesörü Cedric Ryngaert, “Bu tür vakalarda, ağır savaş suçlarında ülkelerin soruşturma yükümlülüğü doğabilir” dedi. Philips ise konuya dair yalnızca iki kelimelik bir yanıt verdi: “No comment. (Yorum yok.)”

Kaynak: Diken