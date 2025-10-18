İsrail'i Ateşkes Durdurmadı... 47 İhlal, Onlarca Can Kaybı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İsrail ordusunun bölgede varılan ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiği ve bu saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkesin imzalanmasından bu yana toplam 47 kez ihlal gerçekleştirdiği ve uluslararası insancıl hukuku hiçe saydığı belirtildi.

38 ÖLÜ, 143 YARALI: SİSTEMATİK İHLAL İDDİASI

Bu sistematik ihlaller sonucunda can kayıplarının ve yaralı sayısının ulaştığı çarpıcı rakamlar paylaşıldı. İsrail'in saldırılarının, sivil yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler, uzaktan kumandalı vinçler ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Gazze'nin tamamında kaydedilen bu ihlaller, İsrail'in "saldırıları durdurma taahhüdüne uymadığını" ve "Filistin halkını katletme ve terörize etme politikasını sürdürdüğünü" gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, ateşkesin ilanından bu yana devam eden bu ihlaller nedeniyle 38 kişinin öldüğü, 143 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in saldırıları durdurma taahhüdüne uymadığı ve Filistin halkını katletme ve terörize etme politikasını sürdürdüğü aktarıldı.

Medya Ofisi, uluslararası toplumu ve ilgili kuruluşları, İsrail'in ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırılarına karşı harekete geçmeye ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Kaynak: AA