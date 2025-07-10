Azerbaycan ile Ermenistan'dan Kritik Zirve: Liderler Bir Araya Geldi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında Aliyev ve Paşinyan'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA