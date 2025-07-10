ABD'de Sel Felaketi! Ölü Sayısı 120 Oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 120‘ye yükseldi. Kayıp olarak aranan 172 kişi için ekipler gece gündüz çalışırken, ölü sayısının artacağı öngörülüyor.

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ABD'de Sel Felaketi! Ölü Sayısı 120 Oldu
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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Eyalette en yüksek can kaybının gerçekleştiği Kerr bölgesinde 95 kişinin öldüğü bildirilirken, son olarak Teksas Valisi Greg Abbot, bölgede 161 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

4 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde eyaletteki Guadalupe Nehri dakikalar içinde yaklaşık 8 metre yükselip nehir kıyısındaki bir yaz kampında bulunan 30'u çocuk 57 kişinin ölümüne neden olmuştu.

ABD'de Sel Felaketi! Ölü Sayısı 120 Oldu - Resim : 1

ÖLÜ SAYISI ARTACAK

Şu anda toplam kayıp 172 kişinin arandığı belirtilirken, bu kişilerden de hayatını kaybedenler olacağı için 120 olan ölü sayısının artacağı düşünülüyor.

Bölge halkı hiçbir uyarı almadıkları için acil durum hizmetlerine tepki gösterirken, çevredeki diğer kasaba ve köylerin aksine Kerr bölgesinde acil durum sireni olmadığı, telefon kapsama alanı dışında olan kamp bölgesindeki kayıpların da bu nedenle arttığı öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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