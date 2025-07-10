Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı: Sirenler Çaldı, Halk Sığınaklara Girdi

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan füzenin engellendiğini açıkladı. Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı, halk sığınaklara yönlendirildi. Füze saldırısında can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklandı.

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İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde alarm verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, saldırının ardından Kudüs ve Batı Şeria'daki bazı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Güvenlik birimleri halkı tedbir amaçlı olarak sığınaklara yönlendirdi.

Saldırının Yemen’deki İran destekli Husi milisler tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. İsrail’e yönelik saldırının, ülkenin Orta Doğu’daki askeri operasyonlarına bir misilleme olduğu değerlendiriliyor. Husi güçlerinin, daha önce de benzer saldırılarla İsrail’i hedef aldığı biliniyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), füzeyi başarıyla engellediklerini ve füzenin hedeflerine ulaşmadan imha edildiğini duyurdu. Ordu, saldırıya dair teknik detayları açıklamazken, müdahalenin hava savunma sistemleriyle yapıldığı tahmin ediliyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi. Ancak olayın ardından bölgede kısa süreli panik yaşandığı ve bazı yerleşimlerde acil durum prosedürlerinin devreye girdiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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