Eşi, Macron'un Elini Havada Bırakmıştı, Gündem Olan O Görüntülerin Sebebi Ortaya Çıktı

Brigitte Macron’un resmi ziyarette eşi Emmanuel Macron'a karşı mesafeli tavırlarının sebebi kız kardeşinin ölümü çıktı. Mirror gazetesi, “First Lady görevini yapmayı seçti ama yas süreci onu etkiledi” yorumunu yaptı. Brigitte Macron’un geçmişte başka bir kardeşini de trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

Eşi, Macron'un Elini Havada Bırakmıştı, Gündem Olan O Görüntülerin Sebebi Ortaya Çıktı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, eşi Brigitte Macron’un davranışları İngiltere basınının dikkatini çekti. Uçaktan iniş esnasında Cumhurbaşkanı Macron’un yardım için uzattığı eli Brigitte Macron’un karşılıksız bırakması, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu.

Eşi, Macron'un Elini Havada Bırakmıştı, Gündem Olan O Görüntülerin Sebebi Ortaya Çıktı - Resim : 1

Brigitte Macron’un daha önce de yine bir havalimanında, uçak içinde eşi Emmanuel Macron’un yüzüne vurduğu anların kameralara yansıdığı hatırlatılırken, bu kez First Lady’nin "soğuk ve durgun" hali mercek altına alındı. İngiliz gazetesi Mirror, bu tutumun ardındaki duygusal sebebi ortaya çıkardı.

KIZ KARDEŞİNİ KAYBETTİ

Habere göre Brigitte Macron’un kız kardeşi Anne-Marie Trogneux, çiftin İngiltere ziyareti öncesinde yaşamını yitirdi. Ailenin kuzey Fransa’daki memleketi Amiens’te, aile evinde hayata veda eden Anne-Marie Trogneux’nun vefatı, First Lady’yi derinden etkiledi. Brigitte Macron, bu kayba rağmen eşinin Londra’ya yalnız gitmesini istemedi.

Eşi, Macron'un Elini Havada Bırakmıştı, Gündem Olan O Görüntülerin Sebebi Ortaya Çıktı - Resim : 2

'KAYIP ONU ÇOK ETKİLEDİ'

İngiltere merkezli Mail Online’a konuşan ve ismi açıklanmayan bir kaynak, “Çifte yakın bir kaynak, bugün bize (Brigitte) Macron’un bu kadar durgun ve eşinden rahatsız görünmesinin temel sebebinin bu olduğunu söyledi. Macron, kız kardeşini çok seviyordu; kaybı onu çok fazla etkiledi” ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca, “Ziyaret yas dönemine gelse de görevini yapmak istedi” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere basınına yansıyan değerlendirmelere göre, Brigitte Macron’un “resmi ziyaret sırasında durgun göründüğü” ve bu durumun, kız kardeşinin kaybıyla doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi. Brigitte Macron’un, daha önce de 27 yaşındaki kız kardeşi Maryvonne Trogneux’yu bir trafik kazasında kaybettiği biliniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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