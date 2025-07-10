Fransız Fenomenden Yeni Türkçe Rap Taklidi: Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransız şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Oceane Hoareau, Türkçe rap şarkılarını taklit ettiği videolarla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Daha önce Lvbel C5’in “HavHavHav” şarkısına yaptığı başarılı taklitle dikkat çeken içerik üreticisi, bu kez Lvbel C5 ve AKDO’nun seslendirdiği “Peki Peki” adlı parçayı taklit etti.

İKİNCİ ŞARKI GELDİ

“Merhaba Türkler! Bir şarkı daha sizlerle” notuyla paylaştığı son videosunda, yine mimikleri ve dudak senkronizasyonuyla beğeni toplayan Hoareau, Türk kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan video, binlerce beğeni ve yorum aldı.

YORUM YAĞDI

Oceane Hoareau’nun özellikle mimikleri ve ritim duygusuyla şarkıyı başarılı şekilde yansıtması, izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Fenomenin paylaşımının altına gelen yorumlarda “Nasıl bu kadar iyi taklit edebiliyorsun?”, “Şarkıyı ilk kez sonuna kadar dinledim” gibi ifadeler yer aldı. Bazı kullanıcılar, Fransız fenomenin bir sonraki performansı için önerilerde bulunarak yeni şarkılar da önerdi.

Oceane Hoareau’nun yeni videoları şimdiden merakla bekleniyor.