Fransız Fenomenden Yeni Türkçe Rap Taklidi: Sosyal Medyayı Salladı

Fransız fenomen Oceane Hoareau, Türk rapine olan ilgisini sürdürüyor. Hoareau’nun “Peki Peki” performansı büyük ilgi gördü, Türk kullanıcılar yorum yağdırdı. Başarılı mimikleri ve senkronuyla yeniden gündeme gelen isim, sosyal medyada viral oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransız şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Oceane Hoareau, Türkçe rap şarkılarını taklit ettiği videolarla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Daha önce Lvbel C5’in “HavHavHav” şarkısına yaptığı başarılı taklitle dikkat çeken içerik üreticisi, bu kez Lvbel C5 ve AKDO’nun seslendirdiği “Peki Peki” adlı parçayı taklit etti.

İKİNCİ ŞARKI GELDİ

“Merhaba Türkler! Bir şarkı daha sizlerle” notuyla paylaştığı son videosunda, yine mimikleri ve dudak senkronizasyonuyla beğeni toplayan Hoareau, Türk kullanıcıların büyük ilgisini çekti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan video, binlerce beğeni ve yorum aldı.

YORUM YAĞDI

Oceane Hoareau’nun özellikle mimikleri ve ritim duygusuyla şarkıyı başarılı şekilde yansıtması, izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Fenomenin paylaşımının altına gelen yorumlarda “Nasıl bu kadar iyi taklit edebiliyorsun?”, “Şarkıyı ilk kez sonuna kadar dinledim” gibi ifadeler yer aldı. Bazı kullanıcılar, Fransız fenomenin bir sonraki performansı için önerilerde bulunarak yeni şarkılar da önerdi.

Oceane Hoareau’nun yeni videoları şimdiden merakla bekleniyor.

Etiketler
TikTok fenomen
Son Güncelleme:
6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı 6 Saatten Az Uyursanız Vücudunuza Ne Olur? Bilim İnsanları Uyardı
ABD'de Sel Felaketi! Ölü Sayısı 120 Oldu ABD'de Sel Felaketi! Ölü Sayısı 120 Oldu
İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi
Eşi, Macron'un Elini Havada Bırakmıştı, Gündem Olan O Görüntülerin Sebebi Ortaya Çıktı Macron'un Elini Havada Bırakmıştı, Sebebi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı
İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
Mehmet Murat Çalık İçin 'Hayati Tehlike' Uyarısı: Anjiyo Oldu, Yoğun Bakıma Alındı Mehmet Murat Çalık İçin 'Hayati Tehlike' Uyarısı