Almanya'da esrar kullanımı yasallaşıyor

Almanya'da kişisel tüketim amacıyla 25 grama kadar esrar bulundurulması yasal olacak. Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemeyi yarın duyurması bekleniyor.

Almanya'da esrar kullanımı yasallaşıyor

Almanya'da yakın tarihte, kişisel tüketim amacıyla 25 grama kadar esrar (Cannabis) bulundurmak ve yine kişisel tüketim için esrar elde etmek üzere üç adet bitkiyi kendi imkanları ölçüsünde yetiştirmek yasal olacak.

Alman Redaksiyon Ağı (RND) kaynaklı haberlere göre yeni uygulama Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach tarafından çarşamba günü Berlin'de esrarın yasallaştırılmasına yönelik revize edilmiş yasa taslağının tanıtımında duyurulacak.

DW Türkçe'nin aktardığına göre esrarın serbest satışı başlangıçta sadece örnek projeler kapsamında mümkün olacak.

RND'nin haberinde ayrıca esrar sosyal kulüpleri olarak anılan derneklerin kurulmasına da izin verileceği belirtildi.

İspanya ve Malta'da halihazırda faal olan söz konusu derneklerin üyeleri kendi yetiştirdikleri esrarı kullanabiliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Almanya'da esrarın yasallaşmasını onaylaması için, başlangıçta planlandığı üzere esrar ürünleri için genel bir serbest satış izni olmaması gerekiyor.

Esrarın, lisanslı işletmelerde satışına beş yılla sınırlı bölgesel model projeler kapsamında izin verilecek. İlgili bölgelerde daha sonra yasal esrar satışlarının tüketim ve karaborsa üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla bilimsel çalışmalar yapılacak.

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