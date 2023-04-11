Tahkim Mahkemesi'nden karar: Irak petrolünden şirketler kazandı, tazminatı devlet ödedi

KısaDalga'dan Kemal Göktaş'ın haberine göre, Paris Merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi’nin (Uluslararası Tahkim Mahkemesi) 13 Şubat 2023 tarihini taşıyan kararı, Türkiye Irak’a 1.9 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ancak Tahkim Mahkemesi, Türkiye’nin Irak’tan alacaklı olduğu yaklaşık 500 milyon doları bu tazminat düşünce tazminat miktarı 1.4 milyar dolar oldu. Yani aslında Türkiye’nin mahkum edildiği tazminat 1.4 milyar dolar değil, 1.9 milyar dolar. Tahkim Mahkemesi’nin işletilmesine hükmettiği faizle birlikte bu rakamın 3 milyar doları aşması bekleniyor.

BAKANLIĞIN '30 MİLYAR DOLAR İSTEDİLER' ARGÜMANI

Karara göre Türkiye, Mayıs 2014 ile Eylül 2018 arasında IKYB yönetimine petrol satışı için yaklaşık 27 milyar ABD Doları ödedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Irak 30 milyar dolar istedi, sadece 1.4 milyar dolara hükmetti” açıklamasına rağmen Tahkim Mahkemesi’nin Türkiye’nin IKYB’ye ödediği 27 milyar doları düştükten sonra tazminatı hesapladığı da anlaşıldı. Tazminat ve faizlerle birlikte toplam tutarın 30 milyar doları aşması Bakanlığın bu açıklamasını da boşa düşürdü.



Irak, kararın icrası için harekete geçti

Irak’ın ABD’de bu kararın icrası için tenfiz (tanınma) talebiyle yargı yoluna gittiği de ortaya çıktı. Irak, kararın tenfizi için Washington DC Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda hükmedilen tazminata ilişkin faizin hesaplamasının devam ettiği ve davanın buna göre ıslah edileceği (bedel doğrultusunda yenileneceği) de belirtildi.