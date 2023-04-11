Kim Kardashian dizi oyuncusu oluyor

Kim Kardashian, "American Horror Story" dizisinin 12'nci sezonuyla dizi dünyasına giriyor.

Kim Kardashian dizi oyuncusu oluyor

Reality şov yıldızı, sosyal medya fenomeni ve girişimci Kim Kardashian, "American Horror Story" dizisinin 12'nci sezonunda rol alacak. Özellikle kendisi düşünülerek yazılan Kardashian'ın rolü, Halley Feiffer tarafından kaleme alınacak.

Ntv'nin aktardığına göre, dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Ryan Murphy, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Kim, dünyanın en büyük ve en parlak televizyon yıldızları arasında yer alıyor ve onu American Horror Story ailesine davet etmekten heyecan duyuyoruz" dedi. Kardashian dizide Emma Roberts ile birlikte rol alacak.

YENİ SEZONUN ADI 'DELICATE' OLACAK

"Halley Feiffer, özellikle Kim için eğlenceli, şık ve nihayetinde ürkütücü bir rol yazdı" diyen Murphy, "Bu sezon iddialı ve şimdiye kadar yaptığımız hiçbir şeye benzemiyor" ifadesini kullandı. American Horror Story'nin kısmen Danielle Valentine'ın yakında çıkacak olan romanı 'Delicate Condition'a dayanan yeni sezonunun adı "Delicate" olacak.

Kim Kardashian ve Emma Roberts'ın rolleriyle ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor. Kardashian daha önce oyunculuk yapmış olsa da, bu onun bugüne kadarki en yüksek profilli dizi oyunculuğu girişimi olacak.

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