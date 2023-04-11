İki ayda ikinci kez: Yunan Dışişleri Bakanı Niko Dendias Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ay içinde ikinci kez Türkiye’ye gelecek.

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İki ayda ikinci kez: Yunan Dışişleri Bakanı Niko Dendias Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte depremden büyük zarar gören Hatay’ı 12 Şubat’ta ziyaret eden Dendias, bu kez de gelecek cuma günü Gökçeada’ya gidecek.

Dendias Yunan “Skai” kanalına, “Patrik Bartolomeos, her 10 yılda bir Paskalya Bayramı öncesi kutsal cuma günü Gökçeada’da ayin yapıyor. Bu defa, ben de ayine katılacağım. Türk makamları, bu ziyaretin gerçekleşmesi için her türlü kolaylığı gösterdiler. Her şey için de yardımcı oldular” dedi.

Dendias, Kahramanmaraş depremlerinden sonra Türk-Yunan ilişkilerinde ortamın tamamen değiştiğini vurgulayarak, “Türkiye’nin şu anda bize uzattığı dostluk elini karşılıksız bırakmamız büyük bir hata olurdu. Önümüzde bir fırsat penceresi açıldı” dedi.

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