Afganistan'da "şüpheli" salgın: 21 kişi yaşamını yitirdi
Afganistan'ın Badahşan vilayetinde yetkililerin açıklamasına göre 'henüz tespit edilemeyen' şüpheli bir salgın yayıldı. Salgın nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirirken sağlık ekipleri bölgeye Tacikistan üzerinden ulaştı.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde "şüpheli" salgın nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.
Badahşan yerel yetkilileri, Vahan ilçesine bağlı Pamir bölgesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği "şüpheli" bir salgının yayıldığını duyurdu.
Son iki haftada salgına yakalanan 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Öte yandan Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı, bölgeye sağlık ekiplerinin Tacikistan üzerinden ulaştığını kaydetti.
Badahşan'ın Çin, Pakistan ve Tacikistan sınırında bulunan Pamir bölgesinde Afganistan vatandaşı Kırgızlar yaşıyor.
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