Koreli ünlü oyuncu Na Chul, 36 yaşında hayatını kaybetti
Kore dizilerinin en popüler oyuncularından biri olan Na Chul, 36 yaşında hayatını kaybetti.
'Vincenzo', 'Weak Hero Class 1' ve 'Happiness' gibi dizilerle tanınan Güney Koreli oyuncu Na Chul, 36 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Haber Star News Korea tarafnıdan duyuruldu.
Ölüm nedeni açıklanmazken "Kötüleşen sağlığı nedeniyle tedavi görürken" öldüğü belirtildi.
Oyuncunun cenaze töreni 23 Ocak günü Seul'de yapılacak.
Na Chul "Little Women", "Hospital Playlist", "Once Upon a Small Town gibi dizilerin yanı sıra 2021 yapımı "Sinkhole" filminde de oynamıştı.
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