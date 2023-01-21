İsveç Dışişleri Bakanı'ndan açıklama: İslamofobik provokasyonlar dehşet verici

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın, İsveç’te Kuran-ı Kerim yakmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici" dedi.

Billström, aşırı sağcı politikacı Paludan'ın, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Billström'un paylaşımı şu şekilde:

“İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip. Ancak bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez.”