İsveç Dışişleri Bakanı'ndan açıklama: İslamofobik provokasyonlar dehşet verici
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, sosyal medya hesabından açıklama yaptı
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın, İsveç’te Kuran-ı Kerim yakmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici" dedi.
Billström, aşırı sağcı politikacı Paludan'ın, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Dışişleri Bakanı Billström'un paylaşımı şu şekilde:
“İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip. Ancak bu, İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez.”
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