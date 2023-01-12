Afganistan'da Dışişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Dışişleri Bakanlığı önünde bir bombalı saldırı meydana geldi. 

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Afganistan'da Dışişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

BBC’de yer alan habere göre, Kabil’de polis bombalı saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini söylerken Taliban yetkilisi en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini. bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı binası önündeki saldırıyı IŞİD’in Horazan kolu olan IŞİD-H üstlendi. 

Bombacının ilk olarak Dışişleri binası içine girmeye çalıştığı ancak giremeyince dışarıda patlattığı belirtildi. 

Ayrıntılar geliyor…

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