Afganistan'da Dışişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Afganistan’ın başkenti Kabil’de Dışişleri Bakanlığı önünde bir bombalı saldırı meydana geldi.
BBC’de yer alan habere göre, Kabil’de polis bombalı saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini söylerken Taliban yetkilisi en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini. bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı binası önündeki saldırıyı IŞİD’in Horazan kolu olan IŞİD-H üstlendi.
Bombacının ilk olarak Dışişleri binası içine girmeye çalıştığı ancak giremeyince dışarıda patlattığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor…
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