Prens Harry: Abim hastalanırsa organ bağışlamam için doğdum

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin raflarda yerini alan 'Spare' (Yedek) adlı kitabından detaylar, kamuoyuna yansımaya devam ediyor. Kendisini 'yedek varis' olarak tanımladığı kitapta Harry, ağabeyi Prens William'a organ nakli için doğurulduğunu öne sürdü. "William'a bir şey olursa diye dünyaya getirildim" ifadelerini kullanan Harry, çoğu zaman Kraliyet Ailesi'nin Prens William'dan 'varis', kendisinden ise 'yedek varis' olarak bahsettiğini iddia etti.

Kraliyet Ailesi'ndeki rolünün, 'dikkatleri abisinden saptırma ve gerektiğinde kendisine yedek parça sağlama' olduğunu söyleyen Harry, şöyle devam etti: "Bu parça bir böbrek, kan veya kemik iliği nakli olabilir."

Kitabında, Prens William'ın kendisini darp ettiğini de ileri süren Harry, söz konusu olayı şu sözlerle anlatıyor: “Üzerime yürüdü, her şey çok hızlı gelişti. Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni yere düşürdü. Köpeğin mama kabının üzerine düştüm ve çatlamış parçalar sırtıma batarken sersemlemiş bir şekilde öylece yattım. Sonra ayağa kalktım ve ona dışarıya çıkmasını söyledim.”