Ukrayna'daki Rus birliklerinin komutanı görevden alındı
Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanı Sergey Surovikin görevden alındı. Surovikin'in yerine Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov atandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu'nun Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u "özel askeri harekat bölgesindeki Birleşik Kuvvetler Grubu (Ukrayna'daki askeri birlikler) Komutanı" olarak atadığını duyurdu. Bu görev, Ekim 2022'de Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'e verilmişti.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birleşik Kuvvetler Grubu Komutanlığına Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov atandı" denildi.
Gerasimov'un yardımcıları ise Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin, Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Aleksey Kim oldu.
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