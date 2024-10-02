ABD'yi Vurdu! Can Kaybı 166’ya Yükseldi

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD'nin Florida eyaletinde kategori 4 seviyesinde karaya ulaşan Helene Kasırgası, can kaybını artırmaya devam ediyor. Florida, Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde toplamda 166 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları kaybolan kişileri bulmak için sürerken, yetkililer kasırganın neden olduğu yıkımın onarılması ve temizlenmesinin uzun yıllar alabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Carolina'nın Buncombe County bölgesi, kasırgadan en fazla etkilenen yerlerden biri oldu; burada 57 kişi hayatını kaybederken, eyalet genelinde toplamda en az 77 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Güney Carolina'da ise 36 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Elektrik kesintileri de büyük sorun oluşturuyor; Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde sabah saatleri itibarıyla 1,3 milyon ev ve iş yerine hala elektrik verilemediği ifade edildi. Kasırganın yol açtığı maddi hasarın 145-160 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Carolina'yı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ise Georgia'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA