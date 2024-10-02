9 Yaşındayken Babası Öldürülmüştü: Polis Oldu, Babasının Katilini 25 Yıl Sonra Yakaladı

Gislayne Silva de Deus, henüz 9 yaşındayken babası Givaldo, 66 dolarlık (yaklaşık 2 bin 500 TL) bir borç meselesi yüzünden öldürüldü. Babasının katili Raimundo Gomes, yaşadıkları tartışma sonrası Givaldo'yu başından vurarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından tutuklama kararı çıkarılsa da Gomes yakalanamadı ve dava zamanla rafa kaldırıldı.

YILLAR SONRA GELEN ADALET

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gislayne, beş kız kardeşin en büyüğü olarak babasının katilini bulmaya kararlıydı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra polis memuru olmaya karar verdi ve 2023 yılında cinayet bürosuna atanmayı talep etti. Babasının katilini bulma çabalarından asla vazgeçmeyen Gislayne, sonunda Eylül 2024'te ekibiyle birlikte katil Raimundo Gomes'i Brezilya'nın Roraima eyaletinde yakaladı.

"BU ANIN ASLA GELMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Gislayne, karşısında babasının katilini gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını belirtti. "Bu anın hiç gelmeyeceğini sanıyordum, ama sonunda adalet yerini buldu" diyen Gislayne, babasına ve ailesine karşı adaleti sağladığı için huzur içinde olduğunu ifade etti.

Gislayne, babasını "dürüst ve çalışkan bir adam" olarak tanımladı ve onun kızlarına eğitim konusunda her zaman destek olduğunu söyledi. "Bize her zaman doğru yolu gösterdi" diyen Gislayne, annesinin de zor zamanlarda onlara yol gösterdiğini ekledi.

Raimundo Gomes, daha önce gıyabında verilen 12 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Kaynak: Cumhuriyet