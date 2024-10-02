Birleşmiş Milletler Şokta! İsrail Ülkeye Girişini Yasakladı

İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasakladı. İsrail'in Guterres'in, İran'ın füze saldırısını kesin bir dille kınamadığı gerekçesiyle bu kararı aldığı bildirildi.

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Birleşmiş Milletler Şokta! İsrail Ülkeye Girişini Yasakladı

İsrail, Ortadoğu’da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.

İsrail'in Guterres'in, İran'ın dünkü füze saldırısını "kesin bir dille kınamadığı" gerekçesiyle bu kararı aldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınamış ve acil ateşkes çağrısında bulunmuştu. Yazılı açıklama yapan Guterres, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum. Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var" ifadesini kullanmıştı.

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