ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay

ABD yönetimi, özellikle meskun mahalde sivil kayıpları artıran bombalar olarak bilinen MK84 ve MK82 güdümsüz bombalarının İsrail'e gönderilmesine onay verdi.

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ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay

Washington Post'un haberine göre, ABD yönetimi, kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay verdiği duyurdu.

İsmi açıklanmayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtildi

Haberde, Biden yönetiminin söz konusu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

25 Adet F-35 ve Binlerce Güdümsüz Bomba

ABD yönetimi, kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışının yanı sıra, 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesine onay verdi.

900 kilogram civarındaki ağırlığı ve yıkıcı hasarıyla İsrail'in Gazze'ye attığı MK84 bombalarının sivil kayıplarında büyük rol oynadığı belirtiliyor. Benzer şekilde 220 kilogramlık MK82 bombaları da güdümsüz olmaları sebebiyle hedef gözetmeksizin atılan bombalar kategorisinde tanımlanıyor.

Pakette MK84 ve MK82 bombalarının yanı sıra başka mühimmatlar da bulunuyor.

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