ABD, kapalı kapılar ardında 'savaş sonrası' Gazze için plan yapıyor

ABD'nin, Gazze'de istikrarı sağlamak için çok uluslu bir güce ya da Filistinli bir barışı koruma ekibine fon sağlama konusunda görüşmeler yaptığı, İsrail saldırıları sonrası bu tür seçeneklerin değerlendirildiği ve ön görüşmelerin yapıldığı iddia edildi.

ABD, kapalı kapılar ardında 'savaş sonrası' Gazze için plan yapıyor

Politico'nun ismini vermeyen ABD Savunma Bakanlığından resmi yetkiliye dayandırdığı habere göre, Biden yönetiminin kapalı kapılar ardında Gazze'nin geleceği ile ilgili seçenekleri masaya yatırdığı ortaya çıktı.

Haberde, Gazze'deki geçici yönetim ve güvenlik yapılarına ilişkin çeşitli senaryolar üzerinde ortaklarla birlikte çalışıldığı belirtildi. ABD askerinin sahaya inmesinin planlanmadığına işaret edilen haberde, Pentagon'un, Filistinli bir barışı koruma ekibi alternatifi de dahil diğer ülkelerin de katılacağı Gazze'deki güvenlik gücünü finanse etmeyi değerlendirdiği vurgulandı.

Tartışılan seçeneklerden birinin onaylanmasının haftalar hatta aylar alabileceği ifade edilirken, özellikle bölgesel oyuncuların Filistin'de iki devletli bir çözümün garantilenmesini istedikleri için herhangi bir taahhütte bulunmadan önce bu konunun üzerinde durdukları belirtildi. Hem İsraillilerle hem de ortaklarla Gazze'de önemli unsurlar hakkında bir dizi görüşme yapıldığı da haberde yer aldı.

İsrail, Gazze’de Güvenlik Gücü Oluşturulmasına Sıcak Bakmıyor

İsrail tarafının Gazze'de olası bir güvenlik gücü oluşturulması tartışmalarına sıcak bakmadığına işaret edilen haberde, bazı İsrailli yetkililerin Gazze'yi tekrar işgal etmeyi dile getirdiği ancak ABD'nin bu seçeneğe karşı çıktığı öne sürüldü.

Söz konusu 4 yetkili, Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve onların yabancı mevkidaşları arasındaki görüşmelerde potansiyel bir güvenlik gücünün nasıl görüneceğine ilişkin tartışmaların hala sürdüğünü doğruladı.

Görüşmelerde Gazze'deki güvenlik için oluşturulacak fonun İsrail'in saldırıları nedeniyle yerle bir edilen altyapı ve konutların inşasıyla birlikte insani yardımları da kapsayacağı konusunun ele alındığı aktarılan haberde, Pentagon'un, yıl sonuna doğru şekillenmesini beklediği Gazze'yi istikrara kavuşturma planı için bir tür çok uluslu gücü destekleme seçeneği üzerinde çalışmaya başladığına dikkat çekildi.

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