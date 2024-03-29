Biden'dan ABD'li gazetecinin tutuklu bulunduğu Rusya'ya gözdağı: Maliyeti ağır olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da 'casuslukla' suçlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabiri Evan Gerşkoviç'in tutukluluğunun yıl dönümünde Rusya'ya gözdağı verdi.

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Biden'dan ABD'li gazetecinin tutuklu bulunduğu Rusya'ya gözdağı: Maliyeti ağır olacak

ABD Başkanı Biden, Wall Street Journal gazetesi muhabiri Gerşkoviç'in 'casusluk suçlamasıyla' Rusya'daki tutukluluğunun 1. yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, Moskova yönetimine gözdağı verdi.

Biden, açıklamada Moskova yönetimine yüklenerek, Rusya'nın Amerikalıları 'pazarlık unsuru' olarak kullanmak istediğini savundu.

Açıklamasının devamında 'ABD Rusya'ya bunun maliyetini çıkaracaktır.' ifadesini kullanan Biden, Gerşkoviç'in hapisten çıkması ve ABD'ye dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Olay

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını ve suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirmişti.

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