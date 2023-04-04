ABD’den Erdoğan’ın tepki gösterdiği görüşmeyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği için tepki gösterdiği büyükelçiyle ilgili ABD'den açıklama geldi.

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ABD’den Erdoğan’ın tepki gösterdiği görüşmeyle ilgili açıklama

ABD, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepkisini çeken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinin ‘rutin ziyaret’ olduğunu kaydetti.

Flake, Kılıçdaroğlu’nu 29 Mart’ta CHP genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti. Bu görüşmeye kızan Erdoğan, “Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin, senin buradaki muhatabın cumhurbaşkanıdır. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle kalkıp da cumhurbaşkanından randevu isteyeceksin? Bizim kapılar ona kapandı” demişti.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisini hedef aldı: "Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin"Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisini hedef aldı: "Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin"Siyaset

VOA Türkçe’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti:

“Yurtdışında görevli ABD büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye’de, Büyükelçi Flake için de geçerli.”

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ABD Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
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