Paris'te elektrikli scooter'lar yasaklanıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te çoğunluk elektrikli scooter kiralamanın yasaklanması yönünde oy kullandı. Pazar günü gerçekleştirilen referandum sonucuna göre, şehirde bulunan 15 bin scooter’ın, Ağustos ayında firmalarla yapılan sözleşme sonlandığında şehir merkezinden kaldırılması öngörülüyor. Paris, scooter'ların kiralanmasını sağlayan ilk Avrupa başkenti olmuştu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" ya da "hayır" oyunun kullanıldığı referandumda bir milyon 30 bin seçmenden 103 bin kişi oy kullandı. Bunların yüzde 89’u "hayır" derken, sadece yüzde 11'i elektrikli scooter'ların şehir merkezinde kalmaya devam etmelerini destekledi.

"BU BİR BAŞARI"

Paris Belediye Başkanı Anna Hidalgo referandumun bir "başarı" olduğunu söyledi ve sonucun "çok açık" olduğunu ekledi. Hidalgo, "1 Eylül’den itibaren Paris’te artık kiralık scooter servisi olmayacaktır" dedi. Referanduma katılım oldukça düşük olurken kent yönetimi, referandum sonucunun yine de "bağlayıcı" olacağını ifade etti.

Yıllık turist sayısı çok yüksek olan Paris’te elektrikli scooter’lar kiralama, park etme kolaylığı ve toplu taşımaya bağımlılığı azaltması nedeniyle genellikle turistler tarafından tercih ediliyor.

Referandum kararı, Paris’te elektronik scooterlar nedeniyle yüzlerce kaza gerçekleşmesinin ardından verildi. Paris'te söz konusu araçlarla sadece 2022 yılında 459 kaza kayda geçerken bunlardan üçü ölümcül oldu. Başlarda "çevre dostu" olduğu için desteklenen araçların, artık çoğu Paris sakini tarafından zarara neden olduğu savunuluyor.