ABD basınından çarpıcı Türkiye analizi: "NATO'nun ihtiyaç duyduğu karın ağrısı"

ABD merkezli Politico dergisi, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine etkisi ve ittifakla olan ilişkilerini değerlendiren bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye, “NATO’nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı” olarak nitelendirildi.

Ayrıca, analizde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Türkiye, pek çok nedenden dolayı önemli bir NATO müttefiki" ifadeleri de yer aldı.

Türkiye’nin Kiev ve Moskova yönetimleriyle ilişkilerinin de mercek altına alındığı analizde, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin dış politikası, onu çoğu NATO müttefikinden ayırıyor. Türkiye, Rusya'nın işgalini kınadı ve Ukrayna'ya yardım sağladı ancak aynı zamanda Moskova'nın savaşını körükleyen sanayilere yaptırım uygulamayı da reddetti. Ve savaş başladığından beri Erdoğan, düzenli telefon görüşmelerine ek olarak Putin ile pek çok kez yüz yüze görüştü. Hatta, Batı'yı Rusya'yı kışkırtmakla suçladı."

TÜRKİYE’NİN DENGE POLİTİKASI

Politico'ya konuşan üst düzey bir Avrupalı diplomat, "Ankara, kendi çıkarlarını maksimize etmek için pragmatik bir denge politikası benimsedi" dedi.

Duvar’ın aktardığına göre, dergiye konuşan bir Türk yetkili ise, "Belirli konulardaki güçlü fikir ayrılıklarımıza rağmen, Rusya ile işlevsel bir iletişim kanalımız var" açıklamasında bulundu. İsmi açıklanmayan yetkili, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında da aktif rol oynadığını sözlerine ekledi.

'PARAMI TÜRKİYE'YE YATIRIRDIM'

Eski bir NATO yetkilisi olan Jamie Shea ise, "Çoğu müttefik izole edilmek istemez, 'kötü adam' olmak istemez ancak Türkiye buna aldırmıyor. Bu da Türkiye'ye inanılmaz bir güç sağlıyor" dedi. Shea, Ukrayna'daki barış görüşmelerinin 'şu anda ihtimal dahilinde olmadığını' söyledi ve şu değerlendirmede bulundu: "Ama ihtimal doğduğunda arabulucuyu kim oynayacak? Çin mi yoksa Türkiye mi olacak? Ben paramı Türkiye'ye yatırdım."