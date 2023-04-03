Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisini hedef aldı: "Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisine tepki gösterdi. Erdoğan, "Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi.

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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisini hedef aldı: "Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi Jeff Flake’i hedef aldı. Erdoğan, Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bit toplu açılış töreninin ardından ziyaret ettiği Ülkü Ocakları’nda konuşan Erdoğan, Flake'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine tepki gösterdi.

Erdoğan, Flake’e yönelik şunları söyledi:

"Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu ABD
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