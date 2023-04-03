Fransız bakanın Playboy dergisi pozu kriz çıkardı

Fransız bakan Marlene Schiappa, Playboy dergisinin kapağına verdiği poz nedeniyle kendi partisinde krize yol açtı.

2017'den beri hükümette bakanlık yapan Schiappa'nın cesur pozu, derginin kapağında yer alırken, 12 sayfalık da röportajı yayınlandı.

Fransa Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Schiappa, derginin 6 Nisan Perşembe günü yayınlanacak sayısındaki röportajda kadın ve LGBTİ hakları üzerine konuştu.

Schiappa uzun süredir kadın haklarının savunucusu ve 2017'de ülkenin ilk Cinsiyet Eşitliği Bakanı olarak atandı. Bakanlığı süresince, sokakta kadınları azarlayan, taciz eden veya takip eden erkeklere anında ceza verilmesine izin veren yeni bir cinsel taciz yasasına öncülük etti.

BAŞBAKAN: UYGUN DEĞİL

Schiappa'nın Playboy kapağında yer alması, aralarında Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un da olduğu pek çok siyasetçinin eleştirilerine neden oldu.

CNN'e konuşan, Başbakan'a yakın bir kaynak, Borne'un Playboy kapağı için yorumunun, "Özellikle bu dönemde uygun olmadığı" şeklinde olduğunu belirtti. Fransa'da yeni emeklilik yasasına yönelik tepkiler ve protestolar halen sürüyor.

Le Parisien, Başbakan Borne'un, durumdan hoşlanmadığını ve Bakan Schiappa'yı arayarak, Playboy'un ön sayfasındaki röportaj ve fotoğrafının özellikle de toplumsal isyan bağlamında, hoşuna gitmediğini söylediğini aktardı.

"FRANSA'DA KADINLAR ÖZGÜRDÜR"

40 yaşındaki Schiappa, Twitter hesabından "Gericiler ve ikiyüzlülerin hoşuna gitse de gitmese de Fransa'da kadınlar özgürdür" iletisini paylaştı.

Bakan ayrıca mesajında, "Kadınların kendi bedenleri üzerinde istediklerini yapma hakkı her zaman ve her yerde savunulur. İkiyüzlülerin ve gericilerin hoşuna gitse de gitmese de Fransa'da kadınlar özgürdür" ifadelerine yer verdi.

"KARAKTER SAHİBİ, CESUR BİR KADIN POLİTİKACI"

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, dün Fransız haber kanalı CNews ile yaptığı röportajda Schiappa'yı "karakterli bir kadın" olarak nitelendirerek savundu ve ekledi:

"Marlene Schiappa'nın karakter sahibi, cesur bir kadın politikacı olduğunu söylemek isterim. Benimki gibi olmayan tarzına saygı duyuyorum" dedi.