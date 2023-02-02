ABD'de TIR otoyolu birbirine kattı!

ABD’nin Oklahoma eyaletinde buzlanan bir yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, kayarak bariyerlere çarpıp sürüklendi.

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ABD’nin Oklahoma eyaletinde bir TIR, ortalığı birbirine kattı.

Araç kamerasına yansıyan görüntülere göre karşı yönden gelen bir TIR, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENDİ

Kayan TIR, çarpmanın ardından sürüklendi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

TIR ŞOFÖRÜNE CEZA

Hız kurallarına uymadığı belirtilen TIR şoförüne ceza verildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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ABD

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