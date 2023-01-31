Dağdan yuvarlanan kaya korku dolu anlar yaşattı: Ev savaş alanına döndü

ABD'ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde dağdan yuvarlanan kayanın evin içine girmesi korku dolu anlar yaşattı. Faciadan dönülen olayda ev adete savaş alanına döndü.

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ABD’ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde bir evde korku dolu anlar yaşandı.

Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı. Kayanın evin içinden geçtiği sırada büyük bir gürültü duyulurken, evdeki kadın faciadan kıl payı kurtuldu. Odalardan çıkanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı. Evde büyük hasar meydana geldi.

Kaya yuvarlanmasına evin yakınlarındaki dağda yürütülen çalışmaların yol açmış olabileceği belirtiliyor.

 
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