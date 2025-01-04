ABD Temsilciler Meclisi'nde Bir Kez Daha Mike Johnson Dönemi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tekrar meclis başkanı seçildi. Johnson, Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamanın ilk turunda 218 oy topladı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan mevcut Temsilci Mike Johnson, oylama sonuçlarına göre ikinci turda yeterli oyu alarak başkanlık görevine yeniden seçildi. Mike Johnson, Temsilciler Meclisi’nde yapılan ilk oylamada gerekli olan 218 oya ulaştı.
TRUMP TEBRİK ETTİ
Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ı, Kongre'de 'eşi benzeri görülmemiş' bir güvenoyu alması nedeniyle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA