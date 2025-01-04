ABD Temsilciler Meclisi'nde Bir Kez Daha Mike Johnson Dönemi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tekrar meclis başkanı seçildi. Johnson, Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamanın ilk turunda 218 oy topladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Bir Kez Daha Mike Johnson Dönemi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan mevcut Temsilci Mike Johnson, oylama sonuçlarına göre ikinci turda yeterli oyu alarak başkanlık görevine yeniden seçildi. Mike Johnson, Temsilciler Meclisi’nde yapılan ilk oylamada gerekli olan 218 oya ulaştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Bir Kez Daha Mike Johnson Dönemi - Resim : 1

TRUMP TEBRİK ETTİ

Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ı, Kongre'de 'eşi benzeri görülmemiş' bir güvenoyu alması nedeniyle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'den Japonya'ya 3,64 Milyar Dolarlık Uçaksavar Füze SatışıABD'den Japonya'ya 3,64 Milyar Dolarlık Uçaksavar Füze SatışıDünya
Trump'ın Otelinin Önünde Patlamıştı... Tesla Sürücüsü ABD Askeri ÇıktıTrump'ın Otelinin Önünde Patlamıştı... Tesla Sürücüsü ABD Askeri ÇıktıDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD
Kolombiya'da Turist Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Kolombiya'da Turist Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı
Donald Trump'ın 'Sus Payı' Davasında Cezanın Verileceği Tarih Belli Oldu Trump'ın Ceza Alacağı Tarih Belli Oldu
Biberleri Çürütmeden Saklamanın Yolu! Birçok Kişi Böyle Koruyor Biberleri Çürütmeden Saklamanın Yolu! Birçok Kişi Böyle Koruyor
Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün! Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün!