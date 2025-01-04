Kolombiya'da Turist Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Kolombiya'da turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

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Kolombiya'da Turist Otobüsü Uçuruma Yuvarlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cali kentinden yola çıkan otobüs, Tangua kasabasındaki El Placer bölgesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 29 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yetkililer, turistlerin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı 2 bin 900 metre yüksekliğindeki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek istediklerini bildirdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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