Esad'ın Kardeşinin Saray Yavrusunu Aratmayan Evi Görüntülendi: Aile Fotoğrafları Yerlere Saçılmış Durumda

Suriye’de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Beşar Esad’ın Moskova’ya kaçan ve ordunun komutanlarından biri olan kardeşi Mahir Esad’ın evi görüntülendi.

VİLLA HARABEYE DÖNDÜ, AİLE FOTOĞRAFLARI YERLERDE

Evin içinden görüntüleri aktaran tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, yerlerde çocuklarının ve ailesi ile beraber çekilen fotoğraflarının yanı sıra bazı dokümanların da yerlere saçıldığını ve binanın harabeye döndüğünü anlattı.

'ÖZEL İZİNLER ALINDI'

Eve uzun uğraşlar neticesinde girdiklerini ifade eden tv100 muhabiri, “Saray yavrusunu aratmayan bu villada oturuyordu. Buraya girmemiz özel izinler ve uzun uğraşlar neticesinde sağlandı. Burası tamamen muhaliflerin kontrolünde artık ve kimsenin girmesine izin verilmiyor. Burası Şam’ı havadan ve hakim noktadan gören bir tepenin üzerine kurulmuş durumda” dedi.

Kaynak: tv100