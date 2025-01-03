ABD'den Japonya'ya 3,64 Milyar Dolarlık Uçaksavar Füze Satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya uçaksavar füzeleri ile ilgili askeri ekipmanların satışına onay verdi. Füzelerin toplam değerinin 3,64 milyar doları bulduğu öğrenildi.

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ABD'den Japonya'ya 3,64 Milyar Dolarlık Uçaksavar Füze Satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) bir yazılı açıklama yayımlandı. Buna göre, Japonya'ya toplam değeri 3,64 milyar doları bulan "AIM-120D-3" ve "AIM-120C-8" Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze ve ilgili askeri ekipmanlar satılacak.

Satış onayına ilişkin tebligatın Kongre'ye gönderildiği aktarılan açıklamada, söz konusu satışın Japonya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı kendini ve ülkede görev yapan ABD personelini savunma kapasitesini artıracağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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