ABD, İsrail'in Suriye'ye Saldırılarını Savundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Sullivan, Suriye’de Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail ordusunun Suriye'ye düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Sullivan, İsrail’in "kendisini korumaya çalıştığını" ileri sürerek Tel Aviv'in saldırılarını savundu.

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ABD, İsrail'in Suriye'ye Saldırılarını Savundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Sullivan, yaptığı görüşmenin ardından ABD Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi. Görevi boyunca 7 kez İsrail'i ziyaret ettiğini belirten Sullivan, "Orta Doğu'da güç dengesinin önemli ölçüde değiştiğini ve İsrail'in güçlendiğini, İran'ın ise zayıfladığını" iddia etti.

ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması ve Gazze'de ateşkes sağlanmasını istediklerini söyleyen Sullivan, "Bu işi tamamlama ve tüm rehinlerin (İsrailli esirler) eve getirilmesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı. Sullivan, Netanyahu'nun esir takası ve Gazze'de ateşkes için ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve gelmesini beklemediğini dile getirerek, "(Netanyahu) Anlaşmaya hazır." dedi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINI SAVUNDU

Gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sullivan, İsrail'in 7 Aralık'tan sonra Suriye'ye düzenlediği saldırıları savundu. Sullivan, İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik bu saldırılarla "hem konvansiyonel hem de kitle imha silahları olmak üzere İsrail'i veya başka ülkeleri tehdit edebilecek mühimmatları etkisiz hale getirmeye çalıştığını" ileri sürdü.

SURİYE'DEKİ İŞGAL

İsrail'in işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepleri'ndeki tampon bölgeye girmesine de değinen Sullivan, bu işgalin geçici olmasını beklediklerini ve "Tel Aviv yönetiminin de bu niyette olduğunu" iddia etti. Sullivan, İsrail'in ardından esir takası müzakerelerinde gelinen son durumu görüşmek için Katar ve Mısır'ı ziyaret edecek.

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Kaynak: AA

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