Uçuşlar Durdurulmuştu: ABD'nin Havacılık Devinin Hisseleri Çakıldı

ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines, beklenmedik bir krizle sarsıldı. Sabah saatlerinde yaşanan teknik bir arızanın ardından şirket, tüm uçaklarını yere indirmek zorunda kaldı. Yolcuların biniş kartlarından mürettebatın kimlik bilgilerine kadar tüm sistemler kilitlendi. Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uçuşları durdurma emri kaosa neden oldu.

American Airlines, yaptığı ilk açıklamada teknik sorunlar nedeniyle operasyonların kesintiye uğradığını duyurdu. Ancak perde arkasından gelen bilgiler, olayın bir siber saldırı olabileceğini işaret etti. Şirketin sistemlerinin ağırlık ve denge hesaplamalarını yapamaması, uçuş güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturdu. FAA'nın, potansiyel bir güvenlik tehdidine dikkat çekerek tüm uçuşları durdurması, bu krizle mücadelede alınan önlemlerin önemini gözler önüne serdi.

Bir havayolu yetkilisi, "Bu tür bir kesinti, yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda güvenlik açısından da kritik. Her yolcu ve uçuş görevlisi için sistemlerin çalışır durumda olması hayati önem taşır," ifadelerini kullandı.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ

American Airlines için kriz yalnızca operasyonel bir kaos yaratmadı, aynı zamanda mali sonuçları da beraberinde getirdi. Şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4 değer kaybederek 16,56 dolar seviyesine geriledi. Üstelik bu düşüş, yalnızca teknik sorunlarla sınırlı değildi.

Şirket, çeyrek dönem için gelir beklentilerini de aşağı yönlü revize etti. Başlangıçta yüzde 1 ila 3 arasında bir daralma beklenirken, bu oran yüzde 5 ila 6 olarak güncellendi. Analistler, American Airlines’ın yaz sezonunda beklenen güçlü performansın bu kesintilerle gölgelenebileceğini vurguluyor.

ANİ İSTİFA

Bu süreçte bir başka gelişme daha yaşandı. Şirketin Baş Ticari Sorumlusu Vasu Raja’nın ani istifası, yönetim kadrosunda sarsıntıya neden oldu. Raja’nın yerine geçici olarak Başkan Yardımcısı Stephen Johnson getirildi. Yönetim değişikliği, şirketin gelecek döneme yönelik belirsizliklerini artırırken, bu gelişmenin krizle bağlantılı olup olmadığı ise merak konusu oldu.

HAVADA VE KARADA KAOS

FAA'nın uçuşları durdurma kararı, binlerce yolcunun havaalanlarında mahsur kalmasına yol açtı. Tatil sezonunun yoğun günlerinden birinde gerçekleşen bu kesinti, hava yolu taşımacılığında son yılların en büyük aksaklıklarından biri olarak kayda geçti.

Terminalde saatlerce bekleyen yolculardan biri olan Sarah Miller, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Havaalanında hiçbir bilgi verilmiyor. Çocuklarım aç ve yorgun. Bu tatil bizim için bir kabusa dönüştü."

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

American Airlines, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yolcularının güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. "Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir. Sorunu çözdüğümüzde sizi varış noktanıza ulaştıracağız" denilen açıklama, yolcuların sabrını talep etti. Ancak bu açıklama, terminalde saatlerce bekleyen yolcular için yeterince tatmin edici olmadı.

Bazı çevrimiçi kaynaklar bu kesintinin yalnızca bir yazılım hatası olmayabileceğini, havayolunun büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Ancak American Airlines, bu iddiaları şu ana kadar doğrulamadı.

Havacılık muhabiri Sarah Jantz'ın CNN'e yaptığı açıklamaya göre şirket, çok geçmeden uçuşların tekrar planlandığını, sorunun giderildiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi