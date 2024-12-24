Tek Hedefleri O Değilmiş: Üst Düzey Bürokrata Milyon Dolarlık Suikast Girişimi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eski basın sekreteri Komil Allamjonov'a yönelik suikast girişiminde, suikastçılara 1,5 milyon dolar teklif edildiği bildirildi.

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Tek Hedefleri O Değilmiş: Üst Düzey Bürokrata Milyon Dolarlık Suikast Girişimi

Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikası Departmanı'nın eski başkanı ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eski basın sekreteri Komil Allamjonov'a yönelik suikast girişimi gündeme bomba gibi düştü.

Tek Hedefleri O Değilmiş: Üst Düzey Bürokrata Milyon Dolarlık Suikast Girişimi - Resim : 1

26 Ekim'de yerel saatle 01.40 sıralarında Allamjonov başkent Taşkent'e bağlı Kibrai'lden evine dönerken motosikletli 2 kişi içinde bulunduğu araca birkaç el ateş etti. Allamjonov ve şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yetkililer, suikastla bağlantılı Çeçen asıllı Rusya vatandaşı 36 yaşındaki Bislan Rasaev ve 31 yaşındaki Shamil Temrihanov için arama başlattı. İddialara göre suikast ekibine 1,5 milyon dolar teklif edildi. İki şüphelinin hükümetin talebi üzerine Interpol tarafından arananlar listesine alındığı belirtildi.

Tek Hedefleri O Değilmiş: Üst Düzey Bürokrata Milyon Dolarlık Suikast Girişimi - Resim : 2

HEDEF YALNIZCA ALLAMJONOV DEĞİLMİŞ

İddialara göre Rasaev ülkeye kaçak yollarla giriş yaparken, Temrihanov Özbekistan-Kırgızistan sınırındaki "Dustlik" Kapısı'ndan geçiş yaptı. Zanlılara, sınır İhlali, kaçakçılık, silah bulundurma, suç ortaklığı suçlamaları yöneltildi. Zanlıların başka bir hedeflerinin ise Ulusal İleri Projeler Ajansı Başkanı Dmitry Li olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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