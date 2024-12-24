Hama'da Başladı, Şam'a Yayıldı! Suriye'de Noel Ağacı Krizi Büyüyor

Hama kentinde Noel ağacının ateşe verilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Hristiyan mahallelerinde gerçekleşen yürüyüşlerde, katılımcılar "Hristiyanların haklarını talep ediyoruz" sloganları attı ve dini özgürlüklere yönelik saldırıları kınadı.

Protestolar Hama yakınlarındaki bir kasabada bir grup kapüşonlu militanın bir Noel ağacını ateşe verdiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başladı. Olay ülkede dini azınlıklar arasında endişeye yol açtı.

🇸🇾 Christmas tree burned down by rebels in Syria.



The militants on the round simply don’t shine by “Diversity” rules. pic.twitter.com/krj6T3gxDY — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 23, 2024

AĞACI KİM YAKTI?

Beşar Esad'ı deviren ve bir zamanlar El Kaide ile bağlantılı olan Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) liderliğindeki isyancılar olayla ilgili sorumluluğu reddetti. Grubun bir dini lideri, ağacı yakan kişilerin Ensar el Tevhid adlı başka bir İslamcı gruptan olduğunu ve Suriyeli olmadıklarını öne sürdü. Ayrıca “Bu kişiler cezalandırılacak ve Noel ağacı yarın sabaha kadar onarılıp yeniden aydınlatılacak” dedi.

Gösterilere katılan ve kendisini Georges olarak tanıtan bir protestocu, Hristiyanların inançlarını özgürce yaşayamadıklarını belirtti ve şunları söyledi:

“Eğer ülkede eskiden olduğu gibi inancımızı yaşamamıza izin verilmiyorsa, bu artık buraya ait olmadığımız anlamına gelir.”

Olay, dini özgürlüklerin korunması konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirirken, HTŞ yönetimi tüm inançlara saygı göstereceklerini taahhüt ederek endişeleri yatıştırmaya çalıştı.

Kaynak: Haber Merkezi