Hama'da Başladı, Şam'a Yayıldı! Suriye'de Noel Ağacı Krizi Büyüyor

Suriye'de Noel ağacının yakılmasının ardından yüzlerce kişi, dini özgürlüklerin korunması için sokaklara döküldü. HTŞ yönetimi, saldırganların cezalandırılacağını ve yanan ağacın onarılacağını duyurdu.

Hama'da Başladı, Şam'a Yayıldı! Suriye'de Noel Ağacı Krizi Büyüyor

Hama kentinde Noel ağacının ateşe verilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Hristiyan mahallelerinde gerçekleşen yürüyüşlerde, katılımcılar "Hristiyanların haklarını talep ediyoruz" sloganları attı ve dini özgürlüklere yönelik saldırıları kınadı.

Protestolar Hama yakınlarındaki bir kasabada bir grup kapüşonlu militanın bir Noel ağacını ateşe verdiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başladı. Olay ülkede dini azınlıklar arasında endişeye yol açtı.

AĞACI KİM YAKTI?

Beşar Esad'ı deviren ve bir zamanlar El Kaide ile bağlantılı olan Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) liderliğindeki isyancılar olayla ilgili sorumluluğu reddetti. Grubun bir dini lideri, ağacı yakan kişilerin Ensar el Tevhid adlı başka bir İslamcı gruptan olduğunu ve Suriyeli olmadıklarını öne sürdü. Ayrıca “Bu kişiler cezalandırılacak ve Noel ağacı yarın sabaha kadar onarılıp yeniden aydınlatılacak” dedi.

Hama'da Başladı, Şam'a Yayıldı! Suriye'de Noel Ağacı Krizi Büyüyor - Resim : 1

Gösterilere katılan ve kendisini Georges olarak tanıtan bir protestocu, Hristiyanların inançlarını özgürce yaşayamadıklarını belirtti ve şunları söyledi:

“Eğer ülkede eskiden olduğu gibi inancımızı yaşamamıza izin verilmiyorsa, bu artık buraya ait olmadığımız anlamına gelir.”

Olay, dini özgürlüklerin korunması konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirirken, HTŞ yönetimi tüm inançlara saygı göstereceklerini taahhüt ederek endişeleri yatıştırmaya çalıştı.

Esma Esad İçin İngiliz Vekillerden Radikal Talep: Pasaportunu Yırtın AtınEsma Esad İçin İngiliz Vekillerden Radikal Talep: Pasaportunu Yırtın AtınDünya
İki Haftadır Derslere Katılmıyormuş: Suriye'nin Yeni Dışişleri Bakanı da Türkiye'de Öğrenciİki Haftadır Derslere Katılmıyormuş: Suriye'nin Yeni Dışişleri Bakanı da Türkiye'de ÖğrenciDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Suriye Noel Noel Ağacı protesto
Esma Esad İçin İngiliz Vekillerden Radikal Talep: Pasaportunu Yırtın Atın Esma Esad İçin İngiliz Vekillerden Radikal Talep
Gidenlerin Ayrılamadığı İlçe! Son Dönemde Çeşme'yi Bile Solladı Gidenlerin Ayrılamadığı İlçe! Son Dönemde Çeşme'yi Bile Solladı
Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar
Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed eş-Şara Açıkladı! Tüm Muhalif Gruplar Tek Çatıda Toplanacak Suriye'de Tüm Muhalif Gruplar Tek Çatıda Toplanacak