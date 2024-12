Hama'da Başladı, Şam'a Yayıldı! Suriye'de Noel Ağacı Krizi Büyüyor

Hama kentinde Noel ağacının ateşe verilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Hristiyan mahallelerinde gerçekleşen yürüyüşlerde, katılımcılar "Hristiyanların haklarını talep ediyoruz" sloganları attı ve dini özgürlüklere yönelik saldırıları kınadı.

Protestolar Hama yakınlarındaki bir kasabada bir grup kapüşonlu militanın bir Noel ağacını ateşe verdiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başladı. Olay ülkede dini azınlıklar arasında endişeye yol açtı.

🇸🇾 Christmas tree burned down by rebels in Syria.



The militants on the round simply don’t shine by “Diversity” rules. pic.twitter.com/krj6T3gxDY