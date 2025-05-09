Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf: 81 İlde Bugün Başladı! Artık Buna da Para Ödenecek

EMLAK DANIŞMANLARI DA SÜRECE DAHİL OLDU

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, bugüne kadar sadece ev sahibi ve kiracının e-Devlet platformu üzerinden kira kontratlarını imzalayabildiğini hatırlatarak, emlak danışmanlarının sisteme dahil olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte, emlakçılar da yetki alarak kira sözleşmelerini hazırlayıp, kiracı adaylarına elektronik ortamda iletebilecek.

Emlak danışmanları, söz konusu sistem üzerinden oluşturulan kira kontratları için barkodlu belge düzenleyebilecek. Bu sayede hem süreç resmiyet kazanacak hem de emlakçıların rolü yasal zemine taşınmış olacak.