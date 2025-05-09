Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf: 81 İlde Bugün Başladı! Artık Buna da Para Ödenecek
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı. E-Devlet'te kira sözleşmesi işlemleri bugünden itibaren emlakçıların da kullanımına açıldı. Gayrimenkul sahipleri, danışmanlara yetki vererek dijital ortamda kontrat hazırlatabilecek. 81 ilde hayata geçirilen uygulamayla kiracı ve ev sahibi, emlak danışmanıyla çalışması durumunda artık sözleşme hazırlanması için ek ücret ödeyecek.
Kaynak: AA
Kira sözleşmelerinde yeni dönem resmen başladı. Kira sözleşmelerinin elektronik ortamda hazırlanmasına yönelik uygulamada önemli bir adım daha atıldı. e-Devlet üzerinden kira kontratı düzenleme hizmeti, bugünden itibaren emlak danışmanlarının da kullanımına açıldı. Böylece artık gayrimenkul sahipleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden emlakçılara yetki vererek dijital ortamda sözleşme hazırlatabilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte kiracı ve ev sahibi, bir emlak danışmanıyla çalışması durumunda sözleşme hazırlanması için ek bir ücret ödeyecek.
EMLAK DANIŞMANLARI DA SÜRECE DAHİL OLDU
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, bugüne kadar sadece ev sahibi ve kiracının e-Devlet platformu üzerinden kira kontratlarını imzalayabildiğini hatırlatarak, emlak danışmanlarının sisteme dahil olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte, emlakçılar da yetki alarak kira sözleşmelerini hazırlayıp, kiracı adaylarına elektronik ortamda iletebilecek.
Emlak danışmanları, söz konusu sistem üzerinden oluşturulan kira kontratları için barkodlu belge düzenleyebilecek. Bu sayede hem süreç resmiyet kazanacak hem de emlakçıların rolü yasal zemine taşınmış olacak.
EK ÜCRET ÖDENECEK
Yeni düzenlemeyle birlikte, emlak danışmanları e-Devlet üzerinden hazırlanan kira sözleşmelerine dahil olacak ve bu hizmet karşılığında bir ücret alabilecekler. Yani, kiracı ve ev sahibi, bir emlak danışmanıyla çalışması durumunda sözleşme hazırlanması için ek bir ücret ödeyecek.
SİSTEMDE ŞEFFAFLIK VE GÜVEN ARTIYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hayata geçirdiği dijital dönüşüm kapsamında, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik ilk aşama 2024 Kasım ayında devreye alınmıştı. Mevcut uygulamayla, mülk sahipleri e-Devlet sisteminde "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden sözleşme oluşturabiliyor, kiracılar da bu belgeyi onaylayabiliyordu. Hazırlanan belgeler, zaman damgalı barkodla doğrulanabiliyor.
TEDB Başkanı Akçam, sistemin kira süreçlerine hem şeffaflık hem de güvenlik getirdiğine dikkat çekti. Bakanlığın, kira artış oranları, kiracının güvenilirliği ve meskende kalış süresi gibi bilgileri sistem üzerinden analiz edebileceğini belirten Akçam, ilerleyen dönemlerde dijitalleşmenin daha da yaygınlaşacağını ifade etti.
"E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMASI ZORUNLU OLSUN"
Akçam, kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılmasının yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini savunarak, bu şekilde hem ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının azalacağını hem de dolandırıcılık risklerinin ortadan kalkacağını vurguladı.
Öte yandan, Borçlar Kanunu uyarınca kira kontratlarında kefilin ıslak imzasının gerekli olması sebebiyle bu konuya yönelik teknik çalışmaların sürdüğü, sistemin daha da geliştirileceği bildirildi.