Aylık 40 Bin Lira Maaş Bağlıyor! Bankaya Bu Parayı Koyan Kazanıyor
Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla aldığı yeni kararların ardından, bankaların mevduat faiz oranlarında bu hafta dikkat çeken artışlar gözlemlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Faiz oranları yüzde 53 seviyesine kadar yükselirken, bu oranla 1 milyon TL'lik birikimi olan bir yatırımcının 32 günde elde edeceği kazanç yaklaşık 39 bin 496 TL’ye ulaştı. Bu gelişme, birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat penceresi açtı. Peki, hangi bankalar en yüksek faiz oranlarını sunuyor? 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’lik yatırımların güncel kazançları ne durumda?
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, Türk Lirası'nın değerini korumaya yönelik önemli düzenlemeler yaptı. Döviz tevdiat hesapları için zorunlu karşılık oranı 200 baz puan artırılırken, TL mevduat oranı yüzde 60'ın altında kalan bankalara, bu oranı her ay 0,3 puan artırma yükümlülüğü getirildi. Bu gelişmeler sonrası yatırımcıların gözü bankaların sunduğu faiz oranlarına çevrildi.
MEVDUAT FAİZLERİ REKOR DÜZEYDE
Bankacılık sektöründe, yıllık bazda en yüksek faiz oranı yüzde 53’e yükseldi. Bu oran, özellikle Türkiye Finans Bankası’nın "Hoş Geldin" kampanyası kapsamında, yeni müşterilere özel olarak ve 45 gün süreyle sunuluyor. Kampanyaya yalnızca dijital başvuru ile katılım sağlanabiliyor.
YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR
Yüksek getiri vadeden bankalar arasında TEB, Anadolubank ve Alternatif Bank da bulunuyor. Bu kurumlarda yıllık faiz oranı yüzde 52 seviyelerinde. Fibabanka ve QNB Finansbank gibi bankalar ise faiz oranlarını yüzde 51'e kadar çıkarırken; ING, HSBC ve Odea Bank gibi diğer büyük bankalarda oranlar yüzde 50 düzeyinde seyrediyor.
Bu tablo, yatırımcılara çok sayıda bankada yüzde 50’nin üzerinde faiz imkanı sunuyor.
Mevduat Tutarına Göre 32 Günlük Getiri Hesaplamaları
250 Bin TL
• Vade: 32 gün
• Faiz oranı: %53
• Net kazanç: 8.874 TL
500 Bin TL
• Vade: 32 gün
• Faiz oranı: %53
• Net kazanç: 19.748 TL
1 Milyon TL
• Vade: 32 gün
• Faiz oranı: %53
• Net kazanç: 39.496 TL
YATIRIMCININ YENİ KAZANÇ KAPISI
Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, Türk Lirası mevduatlarına yönelen yatırımcılar, bankaların sunduğu yüksek faiz oranları sayesinde kısa vadede ciddi kazançlar elde edebiliyor. 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, faiz oranlarındaki çeşitlilik her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde daha fazla yatırımcıyı mevduat hesaplarına yönlendirmesi bekleniyor.