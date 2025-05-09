Aylık 40 Bin Lira Maaş Bağlıyor! Bankaya Bu Parayı Koyan Kazanıyor

Faiz oranları yüzde 53 seviyesine kadar yükselirken, bu oranla 1 milyon TL'lik birikimi olan bir yatırımcının 32 günde elde edeceği kazanç yaklaşık 39 bin 496 TL’ye ulaştı. Bu gelişme, birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat penceresi açtı. Peki, hangi bankalar en yüksek faiz oranlarını sunuyor? 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’lik yatırımların güncel kazançları ne durumda?